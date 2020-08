Basket

Basket : Green n'a aucun doute pour le titre de MVP !

Publié le 10 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Actuellement consultant pour suivre la fin de saison en NBA, Draymond Green a donné son favori pour le titre de MVP de la saison.

En pleine fin de saison de la NBA dans la bulle d’Orlando, les trois finalistes du titre de MVP ont été révélés récemment. Il s'agira de Giannis Antetokounmpo, James Harden et Lebron James. Alors que de nombreux spécialistes comme Shaquille O’Neal pensent que le Grec devrait l’emporter au vu de ses statistiques et du bilan des Milwaukee Bucks, leader de la conférence, Lebron James est contre cet avis comme le montrent ses récentes déclarations « En ce qui concerne la course au titre de MVP, je pense avoir montré ce que j'étais capable de faire non seulement individuellement mais aussi en équipe » . Une opinion que le joueur des Golden States Warriors, Draymond Green a également approuvée en accordant le titre de MVP à Lebron James

« Je penche vers Lebron »