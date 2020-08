Basket

Basket - NBA : Ce boxeur aurait pu aller en prison... pour Michael Jordan !

Publié le 8 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Au sommet de son art dans les années 90, Michael Jordan pouvait compter sur le soutien inconditionnel de tous les fans de sport à travers la planète ou presque. Et Roy Jones Jr affirme qu’il aurait pu aller en prison pour défendre Michael Jordan…

Roy Jones Jr ne fait pas dans la demi-mesure. Bientôt de retour sur le ring de Boxe pour affronter Mike Tyson, l’Américain a livré plusieurs anecdotes concernant sa vie et sa carrière. Et ce dernier affirme aujourd’hui qu’il aurait pu aller en prison pour défendre un Michael Jordan au sommet de son art dans les années 90…

« J’ai toujours été un grand fan de Michael Jordan »