Basket - NBA : Kevin Durant monte au créneau pour Kyrie Irving !

Publié le 7 août 2020 à 10h35 par A.D.

Habitué à toujours dire ce qu'il pense, Kyrie Irving n'échappe pas aux critiques. Kevin Durant a tenu à prendre la défense du meneur des Nets.

Doté d'une forte personnalité, Kyrie Irving (28 ans) est souvent pointé du doigt. Alors qu'il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, le meneur des Nets se retrouve régulièrement sous le feu des critiques. Une situation que regrette Kevin Durant. Lors d'un entretien accordé à Play For Keeps , l'ailier de 31 ans a décrypté le caractère et a pris la défense de Kyrie Irving, son coéquipier du côté des Nets.

«Kyrie dit simplement les choses comme il le pense, il ne prend aucune pincette»