Basket - NBA : Zion Williamson fait taire les critiques concernant son poids !

Publié le 14 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Régulièrement critiqué pour avoir pris du poids lors du confinement et à cause de sa blessure, Zion Williamson a décidé de faire taire les critiques avec une déclaration pleine de sagesse.

La première saison de Zion Williamson chez les Pelicans n’a rien d’un rêve. Pour ses débuts en NBA, le colosse a défendu les couleurs de la franchise de la Nouvelle Orléans, après avoir été le premier choix de la dernière draft. Un statut qui fait donc état de nombreuses promesses lui promettant un avenir radieux en NBA. Finalement blessé au genou, l’ailier de 20 ans a raté plusieurs semaines de compétition, et la pandémie de Covid-19 n’aura finalement rien arrangé. Critiqué pour une prise de poids durant cette période, Williamson a tenu à faire taire les critiques…

« Tout le monde a le droit d’avoir sa propre opinion »