Basket - NBA : Antetokounmpo annonce la couleur avant les play-offs

Publié le 17 août 2020 à 12h35 par A.D.

Alors que les Bucks ne disposent pas d'une belle cote de popularité auprès des médias, Giannis Antetokounmpo a fait passer un message fort avant le match 1 de play-offs entre les Bucks et le Magic.

Classés premiers de la conférence Est, les Bucks ont validé leur ticket pour les play-offs. Au premier tour, la bande à Giannis Antetokounmpo se frottera au Magic. Avant d'aborder le match 1 de ce mardi, Giannis Antetokounmpo a annoncé la couleur. Alors que les médias ne se montrent pas tendre avec ses Bucks, le Greek Freak a expliqué qu'il ne voulait pas prêter attention à ce qu'il se disait dans la presse.

«On va bien jouer au basket tout en se concentrant sur nous-mêmes»