Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo juge les performances des Bucks en playoffs

Publié le 21 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Après un premier match difficile, les Bucks ont égalisé face à Orlando dans ce premier tour de playoffs. Auteur d'un match historique, Giannis Antetokounmpo est revenu sur les difficultés rencontrées lors du premier match et la réaction de son équipe.

Figurant parmi les favoris pour remporter le titre NBA, les Bucks de Milwaukee ont surpris et déçu lors de leur premier match du premier tour de playoffs, en s’inclinant contre le Magic d'Orlando. Un faux départ rapidement rattrapé avec une victoire sans trembler (111-96), grâce notamment à un match solide de Giannis Antetokounmpo, auteur de 28 points et 20 rebonds. Une performance exceptionnelle en seulement 32 minutes de jeu pour le Grec, ce qui constitue un record historique pour un match de playoffs de NBA. Après la rencontre, l’ailier fort des Bucks est revenu sur le début des playoffs de son équipe.

« Je ne dirai pas qu’il y a de la peur, mais tu sais que tu dois réagir vite »