Basket - NBA : Paul George revient sur sa soirée compliquée !

Publié le 20 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Malmené lors de la rencontre d’hier soir face aux Mavericks, Paul George a connu une sale soirée. Et ce dernier a tenu à commenter sa performance médiocre…

Paul George est un habitué des grandes rencontres. Surnommé « Playoff P » pour sa capacité à élever son niveau de jeu lors des phases finales de NBA, l’ailier des Clippers a pourtant connu une soirée plus que compliquée face aux Mavericks. Battus 114 à 127 par les joueurs de Dallas, les coéquipiers de Paul George ont connu un véritable calvaire. Et ce dernier a tenu à revenir sur cette rencontre difficile…

« Nous sommes prêts à relever le défi »