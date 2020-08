Basket

Basket - NBA : Quand Paul George utilise James Harden pour se défendre

Publié le 22 août 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2020 à 10h36

Malgré une victoire 130-122 sur Dallas, la soirée des Clippers a été entachée par une nouvelle prestation décevante de Paul George, qui n'est pas en réussite depuis le début des playoffs. Le principal intéressé a d'ailleurs tenu à se défendre face aux critiques.

C'est actuellement compliqué pour Paul George. Alors que les Clippers viennent de reprendre l’avantage dans la série face à Dallas (2-1) pour ce premier tour de playoffs, PG déçoit avec ses performances. Pointé du doigt lors de la défaite survenue plus tôt dans la semaine, notamment en raison de son manque de précision aux tirs (4/17, 23.5%), l’ailier ne s’est pas amélioré malgré la victoire de son équipe, au contraire. Avec seulement 18.8% de précision et un 1/8 à trois points, Paul George a rendu une pâle copie. Ce dernier peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment Kawhi Leonard, qui a tenu à rassurer vis-à-vis de son coéquipier : « Ça va, il va bien. C’est un joueur qui a confiance en lui, il va retourner ça ». Paul George quant à lui, s'est défendant utilisant notamment James Harden.

« Je ne fais pas que shooter et marquer »