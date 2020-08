Basket

Basket - NBA : Cette énorme prédiction sur l'avenir de Luka Doncic !

Publié le 18 août 2020 à 21h35 par A.M.

Suite à la victoire des Clippers face aux Mavericks pour le premier match du premier tour des Playoffs à l'Est, Paul George a encensé Luka Doncic, auteur d'une nouvelle belle prestation.

Littéralement injouable dans la bulle, Luka Doncic a une nouvelle fois été impressionnant face aux Clippers. Auteur de 42 points, le Slovène affichait toutefois sa frustration de n'avoir pu empêché la défaite des Mavericks (110-118) pour la première rencontre du premier tour des Playoffs : « Je n’aurais jamais dû avoir 11 pertes de balle… On aurait pu avoir 11 possessions de plus en notre faveur. Imaginez ça ! Je dois réellement m’améliorer. Cette performance a été terrible. Comme je l’ai dit, je n’aurais jamais du perdre autant de ballons, et tout ce que je veux, c’est gagner ». Mais Paul George est beaucoup plus optimiste pour Luka Doncic.

Paul George s'enflamme pour Luka Doncic