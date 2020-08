Basket

Basket : Carmelo Anthony lance un avertissement à LeBron James et aux Lakers !

Publié le 18 août 2020 à 12h35 par La rédaction

Au premier tour des playoffs, Portland sera opposé aux Lakers de LeBron James. Un match qui ne fait pas peur à Carmelo Anthony qui a tenu à avertir l’équipe de Los Angeles.

Ça y est les playoffs ont enfin débuté. Un des matchs les plus attendus est sans doute la confrontation entre les Lakers et Portland. Les coéquipiers de Damian Lillard réalisent jusqu’à présent d'énormes performances depuis la reprise à Orlando, ayant validé leur ticket lors du Play In contre Memphis. Désormais, les Blazers retrouvent la bande à LeBron James, une équipe qui ne fait pas peur à Damian Lillard : « Les Blazers ne sont pas arrivés jusque-là pour se faire battre au premier tour, et on sent qu'on a une chance dans une série contre n'importe qui dans cette ligue ». Une grande confiance de la part de Damian Lillard confirmée aussi par son coéquipier Carmelo Anthony qui a tenu à avertir les Lakers sur leur forme actuelle...

« Notre état d’esprit n’est pas celui d’une équipe 8ème »