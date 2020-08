Basket

Basket - NBA : Gros coup dur pour Westbrook !

Publié le 17 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Victime d’une blessure musculaire, Russell Westbrook a été forcé de dire adieu à la fin de la saison régulière. Il devrait également manquer le début des Playoffs.

Meilleur rebondeur des Houston Rockets cette saison, Russell Westbrook s’est blessé au quadriceps droit juste avant le match contre les Indiana Pacers, mercredi dernier. Le meneur des Rockets sera donc absent pour le début des Playoffs face à Oklahoma City, ce mercredi. Une grosse perte pour les Rockets... et ce n'est pas James Harden qui dira le contraire. « Je pense que c’est difficile de résister à notre manière de jouer. On est habitués à jouer de cette manière » a expliqué Harden. « Mais c’est quelque chose auquel les autres équipes ne sont pas habituées, et je pense que ça joue en notre faveur » Westbrook devrait être remplacé par Eric Gordon qui n’a joué que 2 matchs depuis la reprise de la saison.

« Ça va prendre quelques jours »