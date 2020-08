Basket

Basket - NBA : Quand Lionel Messi est comparé à Michael Jordan !

Publié le 15 août 2020 à 15h35 par Th.B.

Malgré les récents échecs du FC Barcelone en Ligue des champions, Lionel Messi serait similaire à un certain Michael Jordan selon son ancien coéquipier Javier Mascherano.

Légende vivante du basket américain et star planétaire de par sa renommée et en dehors du match du basket, Michael Jordan est adulé par de nombreux fans du sport. D’ailleurs, His Airness est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Du côté du football, Lionel Messi fait également partie de ce débat du GOAT, malgré ses problèmes en Ligue des champions ces dernières années. Et pour Javier Mascherano, compatriote et ancien coéquipier de La Pulga, l’Argentin a un point en commun avec Michael Jordan.

« Ce sont des bêtes de compétition, c'est pourquoi ils ont passé tant d'années au sommet »