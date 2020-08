Basket

Basket - NBA : LeBron James ou Michael Jordan ? Donald Trump a tranché !

Publié le 11 août 2020 à 23h35 par A.D.

Depuis la sortie du premier épisode de The Last Dance, les passionnés de NBA se disputent pour désigner le GOAT. Alors que les noms de LeBron James et de Michael Jordan reviennent le plus souvent, Donald Trump a également pris position.

LeBron James ou Michael Jordan ? Telle est la question. Grâce à The Last Dance , les amateurs de NBA ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls sous la houlette de Michael Jordan. Et depuis la sortie du tout premier épisode de la série-documentaire, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Alors que les férus de basket peinent à se mettre d'accord entre LeBron James et Michael Jordan, Donald Trump a tenté de les départager.

Donald Trump a voté Michael Jordan