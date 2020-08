Basket

Basket - NBA : Westbrook, blessure… Harden affiche son inquiétude !

Publié le 13 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Interrogé à la suite de la blessure de son coéquipier Russell Westbrook, James Harden a affiché son inquiétude avant le début des Playoffs.

C’est une blessure que Russell Westbrook et Houston auraient bien aimé éviter. Il y a quelques jours, le meneur des Rockets a passé une IRM dévoilant une blessure à un quadriceps. Un gros coup dur pour la franchise du Texas qui va devoir sans doute faire sans sa star pour le début des Playoffs et qui intervient au pire des moments avec un Russell Westbrook en feu. Ce dernier avait récemment encensé son équipe sur son état de forme : « Je pense que c’est difficile de résister à notre manière de jouer. On est habitués à jouer de cette manière. Mais c’est quelque chose auquel les autres équipes ne sont pas habituées, et je pense que ça joue en notre faveur. » Face à cette absence de taille, James Harden a affiché quelques inquiétudes alors que l'échéance des Playoffs arrive à grands pas…

« Nous savons tous à quel point Russ est important »