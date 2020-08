Basket

Basket - NBA : Anthony Davis affiche sa méfiance avant d’affronter Damian Lillard !

Publié le 17 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Pour le premier tour des playoffs, les Lakers affrontent les Blazers de Damian Lillard. Une rencontre qui a des allures de match piège comme l’a expliqué Anthony Davis.

Finissant leader de la conférence Ouest, les Lakers de Lebron James ont rempli leur principal objectif mais n’ont pas rassuré sur leur état de forme. Des prestations qui peuvent faire craindre aux fans de la franchise une désillusion dans leur rêve de champion de la NBA. D’autant plus que les Lakers voient se dresser sur leur chemin les Blazers de Damian Lillard en feu depuis la reprise de la NBA dans la bulle d’Orlando. Face à cet adversaire qui risque de donner du fil à retordre aux Lakers, Anthony Davis a confirmé que la franchise de Los Angeles se méfie des Blazers…

« Ils jouent très bien »