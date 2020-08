Basket

Basket - NBA : Damian Lillard envoie déjà un message à LeBron James et aux Lakers !

Publié le 16 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Qualifié pour les Playoffs, Portland affrontera les Lakers pour le 1er tour. Interrogé face à ce choc, Damian Lillard a envoyé un message fort à Lebron James.

Plus rien n’arrête Damian Lillard. Auteur une nouvelle fois d’une grosse prestation face à Memphis dans le cadre du Play-In Game, l'Américain a porté Portland aux Playoffs. Moqué par certains joueurs comme l’a montré la polémique Paul George-Damian Lillard, le joueur des Blazers s’est remis en cause et a tiré le maximum de ses coéquipiers. Un choix qui permet donc à Portland de se retrouver au premier tour des Playoffs et d’affronter les Lakers de Lebron James. De quoi faire peur aux Blazers. Cependant, le meneur de Portland a tenu à faire passer un message à la bande de Lebron James avant le match…

« On a une chance dans une série »