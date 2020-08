Basket

Basket - NBA : Entre Lebron James et Antetokounmpo, Steve Nash a tranché !

Publié le 17 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Actuellement en course pour obtenir le titre de MVP, Lebron James et Giannis Antetokounmpo divisent la communauté de la NBA. Steve Nash, légende des Suns, a quant à lui fait son choix et en a expliqué les raisons.

En pleine fin de saison de la NBA dans la bulle d’Orlando, les trois finalistes du titre de MVP ont été révélés récemment. Il s'agira de Giannis Antetokounmpo, James Harden et Lebron James. Alors que de nombreuses personnalités comme Draymond Green pensent que Lebron James devrait l’emporter au vu de ses statistiques et du redressement des Lakers, d’autres privilégient le Grec à l’image de Shaquille O’Neal : « Le gamin joue dur, il est formidable à voir jouer, et il fait ça de la bonne manière. Je lui voue un immense respect pour ça, donc il reçoit mes faveurs » . Un discours qui serait aussi l’avis de la légende des Suns, Steve Nash…

« Il est tellement polyvalent des deux côtés du terrain »