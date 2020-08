Basket

Basket : Gobert clame son amour pour le PSG avant la finale de Ligue des champions !

Publié le 23 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Même s’il ne regardera pas la finale de Ligue des champions, le basketteur Rudy Gobert espère une victoire du PSG ce dimanche.

Le PSG se retrouve face à son destin. Le club parisien a la possibilité d’écrire l’une de plus belles pages du football français en remportant la Ligue des champions ce dimanche. Pour cela, les hommes de Thomas Tuchel devront vaincre le Bayern Munich en finale. Fan du PSG, le basketteur Rudy Gobert soutiendra le club de la capitale. Même s’il ne regardera pas le match, son équipe du Utah Jazz affronte ce dimanche les Nuggets de Denver, l'international français espère une victoire de la formation parisienne.

« Je suis à 100 % derrière eux »