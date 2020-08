Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo revient sur sa prestation XXL !

Publié le 23 août 2020 à 12h35 par La rédaction

Auteur d’un match exceptionnel face à Orlando, Giannis Antetokounmpo a fait taire de nombreuses critiques et a évoqué son optimisme pour la suite de la compétition.

Il ne fallait pas énerver les Bucks et Giannis Antetokounmpo. Critiqués après leur défaite au match 1 face à Orlando, Milwaukee et sa star grecque se sont réveillés et abordent désormais un gros rythme de croisière face au Magic d’Evan Fournier. Des prestations en hausse symbolisées par la prestation XXL livrée par Giannis Antetokounmpo au cours du match 3 en cumulant en seulement 31 minutes 35 points, 11 rebonds, 7 passes avec 85% au shoot. La question du MVP a de nouveau été mis sur la table et elle devrait s'imposer comme une évidence si la star des Bucks continue sur sa lancée. Interrogé sur ses performances depuis le début des playoffs, Antetokounmpo est revenu sur son match et a affiché son optimisme pour la suite de la compétition.

«J’ai juste essayé d’être davantage concentré »