Basket

Basket - NBA : Le terrible constat Damian Lillard sur les Lakers !

Publié le 23 août 2020 à 10h35 par La rédaction

De nouveau défait avec Portland contre les Lakers dans le troisième match du premier tour de playoffs NBA, Damian Lillard est revenu sur le niveau des coéquipiers de LeBron James.

Après une victoire surprise lors du premier match du premier tour des playoffs, Portland a fait face à un dur retour à la réalité en concédant deux revers consécutifs et se retrouvant ainsi mené (1-2) dans cette série face aux Los Angeles Lakers. Véritable leader de son équipe avec 86 points marqués sur les trois premiers matchs, Damian Lillard est apparu quelque peu fataliste à la suite de la défaite 108-116, alors que les Blazers étaient devant durant toute la première mi-temps.

« Ça va être difficile de gagner un match contre une équipe aussi bonne qu'eux»