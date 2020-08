Basket

Basket - NBA : Damian Lillard meilleur joueur de NBA ? La réponse !

Publié le 20 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Fort d’une saison exceptionnelle avec les Blazers, Damian Lillard ne cesse d’impressionner sur les parquets de NBA. Au point que ce dernier soit déjà considéré comme le meilleur joueur de la Ligue…

Damian Lillard continue de gravir les échelons. Rookie de l’année en 2012/2013, sélectionné pour le All-Star Game pour la première fois de sa carrière en 2014, le meneur des Blazers continue sa folle ascension en NBA. Ce dernier, très bon dans la bulle depuis la reprise du championnat, enflamme les parquets à chaque rencontre. Au point d’être considéré comme le meilleur joueur actuel de la Ligue ?

« Damian Lillard est le meilleur joueur de la NBA »