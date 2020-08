Basket

Basket - NBA : LeBron James rend un grand hommage à Damian Lillard !

Publié le 19 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Adversaires pour le premier tour des playoffs, LeBron James et Damian Lillard s'apprécient beaucoup hors des terrains. Interrogé dans le cadre du match 1 face à Portland qui a été gagné par les Blazers, la star des Lakers a tenu à rendre hommage à son homologue.

Retour à la réalité pour les Los Angeles Lakers qui ont chuté d’entrée de jeu face à Portland. Malgré un LeBron James en mode Playoffs avec un triple double (23 points, 17 rebonds et 16 passes), la star des Lakers n’a pas réussi à faire faire gagner sa franchise face aux Blazers (93-100). La faute à un Damian Lillard dans une forme incroyable depuis la reprise de la NBA dans la bulle d’Orlando. Interrogé quelques heures avant le match face à Portland, LeBron James est revenu sur les prestations de son adversaire pour le premier tour des playoffs mais aussi a tenu à rendre hommage à son homologue Damian Lillard…

« C’est l’un des joueurs les plus sous appréciés et sous-estimés »