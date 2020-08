Basket

Basket - NBA : LeBron James revient sur la défaite face à Portland

Publié le 19 août 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 19 août 2020 à 9h36

Attendus au tournant face aux Portland Blazers pour leur entrée en playoffs, les Lakers sont vite retombés dans leurs travers avec une défaite (93-100) face aux coéquipiers de Damian Lillard. LeBron James est par ailleurs revenu sur ce match.

« On sent qu'on a une chance dans une série contre n'importe qui dans cette ligue.» Voilà ce qu’avait déclaré Damian Lillard avant d’affronter LeBron James et ses coéquipiers. Des déclarations qui ne sont pas sorties sur une coup de tête de la part de Damian Lillard comme l’a démontré la victoire des Portland Blazers face aux Los Angeles Lakers. Une victoire des Blazers qui met totalement aux oubliettes la belle prestation de LeBron James avec son triple-double ponctué par 23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives. Une performance de la star des Lakers qui n'a malheureusement pas été suivi par ses coéquipiers avec un Anthony Davis très discret. Interrogé sur la prestation de la franchise de Los Angeles, LeBron James a tenu à mettre en évidence les erreurs de son équipe…

« Nous avons eu plusieurs moments de faiblesse sur ce match »