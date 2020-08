Basket

Basket - NBA : L'énorme révélation de LeBron James sur les playoffs

Publié le 18 août 2020 à 16h35 par A.D.

Alors que la NBA a repris dans la «bulle» à Orlando, LeBron James s'apprête à affronter les Blazers en match 1 des playoffs. Comme il l'a lui-même reconnu, cette campagne devrait être la plus difficile de sa carrière.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue pendant de longues semaines. Pour garantir la santé des joueurs, la saison a repris, mais dans une «bulle» à Orlando. Qualifiés pour les playoffs, les Lakers vont défier les Blazers au premier tour. Avant d'aborder le match 1, LeBron James a confié au Los Angeles Times que cette campagne de playoffs allait être la plus difficile de sa longue carrière.

«Ça va être l’un de mes titres les plus compliqués, si ce n’est le plus compliqué»