Basket - NBA : LeBron James revient sur l'arrivée avortée de Carmelo Anthony aux Lakers

Publié le 18 août 2020 à 14h35 par A.D.

Carmelo Anthony aurait pu rejoindre LeBron James aux Lakers avant de signer aux Blazers. Alors que les deux franchises s'affrontent en playoffs, King James a profité de l'occasion pour revenir sur l'arrivée avortée de Melo à Los Angeles.

Avant de s'engager en faveur des Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony aurait pu suivre les pas de LeBron James et prendre la direction des Los Angeles Lakers. Alors que les franchises se retrouvent lors du premier tour des playoffs, King James est revenu sur ce dossier. Comme l'a expliqué LeBron James à SB Nation , il aurait aimé voir Carmelo Anthony le rejoindre, mais ce dernier ne fait que suivre sa destinée.

«J’aurais adoré que Melo devienne un Laker, mais...»