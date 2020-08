Basket

Basket - NBA : Jordan, James… Comment Leonard peut entrer dans le débat du GOAT

Publié le 18 août 2020 à 10h35 par Th.B.

Champion NBA à deux reprises avec deux équipes différentes, Kawhi Leonard pourrait entrer dans l’histoire et dans un débat sans fin en réitérant cette prouesse avec les Los Angeles Clippers cette année.

Auteur d’une belle prestation avec ses Clippers face aux Mavericks dans la nuit de lundi à mardi pour le compte du Game 1 du premier tour des Play-Offs, Kawhi Leonardo et ses 29 points, 12 rebonds et 6 passes décisives ont permis à la franchise de Los Angeles de prendre un avantage face aux Dallas Mavericks (118-110). Épaulé par Paul George notamment, The Klaw pourrait remporter cette saison un deuxième titre de champion NBA consécutif avec une franchise différente. En 2014, Leonard avait raflé son premier trophée de champion NBA avec les San Antonio Spurs. D’après Vince Carter, légende du basket américain qui s’est récemment retirée du jeu, Kawhi Leonard entrerait dans le débat du GOAT s’il venait à rafler un troisième titre de champion NBA avec trois équipes différentes.

« Kawhi, en remportant 3 titres et 3 MVPs (des Finales), il ferait lui aussi partie de la conversation »