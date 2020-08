Basket

Basket - NBA : Damian Lillard lance un avertissement aux Lakers !

Publié le 22 août 2020 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 23 août 2020 à 10h27

Battus par les Lakers lors du match 2 grâce à une grosse défense des Angelinos, Portland et Damian Lillard ne s’avouent pas vaincus pour autant et la star des Blazers a annoncé la couleur pour la suite de cette confrontation.

Exceptionnel au match 1, les Blazers ont remis les pieds sur terre face aux Lakers en se faisant corriger 88-111. Un score qui illustre parfaitement le faible rendu en attaque de Portland qui a subi la belle défense des Angelinos, en particulier celle sur Damian Lillard. Le meneur n’a pas pu dicter son jeu et prendre ses shoots lui qui a terminé avec 18 points seulement. Bien loin de ses standards habituels qui lui ont valu pour certains le titre de MVP. Interrogé sur la défense des Lakers à son égard, Damian Lillard ne se laisse pas décourager et a annoncé la couleur pour la suite du match entre Portland et les Lakers de LeBron James.

« Ça n’est qu’une victoire. Tout reste à faire »