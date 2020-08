Basket

Basket - NBA : Ce coup de gueule poussé contre Rudy Gobert !

Publié le 21 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Après leur victoire 124 à 105 pour le match 2 des play-offs de NBA, le Jazz est très critiqué par les Nuggets, qui sont notamment très remontés contre Rudy Gobert et sa façon de jouer…

Rudy Gobert ne vit pas sa meilleure période en ce moment. Vivement critiqué par de nombreux joueurs de NBA pour avoir été le premier positif au Coronavirus, et surtout pour l’avoir « amené » en NBA, l’international français a à cœur de se rattraper et de retrouver de l’estime aux yeux des supporters et des amateurs de Basket. Après une très grosse rencontre avec ses Jazz contre les Nuggets pour le deuxième match des play-offs, Rudy Gobert est encore une fois au cœur des débats, alors que les joueurs de Denver semblent agacés par son jeu…

« Rudy Gobert fait du très bon boulot »