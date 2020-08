Basket

Basket - NBA : James Harden se prononce sur le titre !

Publié le 7 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Après une très belle prestation face aux Lakers, les Rockets ont confirmé leur grande forme, et affichent leurs ambitions pour les play-offs de NBA. Et James Harden se prend à rêver de titre, et se prononce sur ce qu’il faut à son équipe pour aller chercher une bague en fin de saison…

James Harden et ses Rockets enchaînent en NBA. Ce jeudi soir, les Lakers sont tombés 113 à 97 face à des Rockets très en forme. Hyper impliqués défensivement, Harden et ses coéquipiers confirment leurs récentes bonnes prestations, et affichent clairement leurs ambitions pour la fin de saison : aller chercher le titre en NBA, et faire un beau parcours lors des play-offs. Et selon James Harden, son équipe a un atout pour aller chercher une bague en fin de saison…

« Notre objectif est de défendre à un haut niveau »