Basket - NBA : Kevin Durant s’enflamme pour Luka Doncic !

Publié le 27 août 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 27 août 2020 à 22h40

En pleine période de playoffs, Luka Doncic est la grosse révélation des Mavericks de Dallas. Le jeune meneur s’attire les compliments de plus en plus de grands noms.

Luka Doncic est l’un des cracks de cette saison de NBA. Enchaînant les les double-double cette saison, le meneur des Mavericks de Dallas s’est notamment fait remarquer en inscrivant un buzzer beater au Game 4 face aux Clippers et en faisant donc gagner son équipe 135 à 133. Les Mavericks tenteront de revenir à la hauteur des Clippers lors du Game 6 qui aura lieu samedi.

« Il est fait pour être une star »