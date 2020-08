Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo réagit à son titre de Meilleur Défenseur !

Publié le 26 août 2020 à 14h35 par T.M.

En course pour le titre de MVP, Giannis Antetokounmpo vient d’être élu Meilleur Défenseur de la NBA. De quoi forcément donner le sourire à la star des Bucks, qui vise toutefois toujours plus haut.

Rudy Gobert restera finalement à deux titres consécutifs de Meilleur Défenseur de la NBA. En effet, alors que pivot du Jazz était en course pour un triplé historique, il s’est finalement classé 3ème, derrière Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo. Toujours impressionnant avec les Bucks, le Grec ajoute donc un nouveau trophée à sa collection après celui de MVP reçu la saison dernière. D’ailleurs, Antetokounmpo pourrait réaliser un énorme doublé cette saison, étant toujours en course avec LeBron James et James Harden pour le MVP. En attendant le verdict, le star de la franchise de Milwaukee a réagi à son sacre.

« Je crois que c’est ma meilleure saison mais on peut toujours faire mieux »