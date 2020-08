Basket

Basket - NBA : Evan Fournier fait son mea culpa

Publié le 25 août 2020 à 17h35 par Th.B.

Loin de réaliser des performances à ses standards habituels lors de cette série de Play-Offs face aux Milwaukee Bucks, Evan Fournier a pris ses responsabilités suite à la défaite de son Magic.

Après avoir décroché la 8ème place qualificative pour les Play-Offs, l’Orlando Magic a dû se frotter aux Milwaukee Bucks dès le premier tour. Et bien que la franchise californienne soit parvenue à prendre un match aux Bucks, Milwaukee n’est plus qu’à une seule victoire d’une qualification pour les demies-finales de la conférence Est. Évoluant dans le roster du Magic, l’international français Evan Fournier n’est pas au niveau et l’a lui-même reconnu dans la foulée de la défaite d’Orlando dans la nuit de lundi à mardi.

« C’est frustrant. C’est énervant, et décevant »