Basket - NBA : Evan Fournier revient sur le boycott des Bucks !

Publié le 28 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que les Magics d’Orlando devaient disputer le 5e match des playoffs 1 de NBA face aux Bucks, l’équipe de Milwaukee a décidé de boycotter la rencontre, afin de manifester contre les violences policières aux Etats-Unis. Et Evan Fournier est revenu sur la situation qu’il a vécue sur le parquet…

La situation a dû surprendre plus d’un joueur des Magics d’Orlando. Mercredi soir, les Bucks de Milwaukee ont décidé de boycotter la rencontre de NBA face aux Magics afin de protester contre les violences policières aux Etats-Unis. Un geste qui a été soutenu par un bon nombre de joueurs et de clubs à travers la NBA et le monde, mais qui a surpris Evan Fournier, qui n’étais pas du tout au courant, et qui s’est échauffé jusqu’à la dernière minute afin de disputer la rencontre…

« Je me suis un peu senti comme un con »