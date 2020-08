Basket

Basket - NBA : Charles Barkley dézingue Paul George !

Publié le 27 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Après avoir évoqué une dépression depuis son entrée dans la bulle et la reprise de la NBA, Paul George s’est attiré les foudres d’un bon nombre de personnes, d’autant que la situation ne semble pas être la plus à plaindre pour les joueurs de NBA.

Paul George n’est pas au top de sa forme depuis son arrivée dans la bulle et la reprise de la NBA. Loin des performances qui sont habituellement les siennes, l’ailier des Clippers accuse une dépression consécutive à l’isolement dans la bulle et à la pandémie de Covid-19. Cependant, ce dernier se retrouve désormais au cœur d’un torrent médiatique, et Charles Barkley n’a pas été tendre avec lui…

« Ce n’est pas une « dark place » dans la bulle »