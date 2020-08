Basket

Basket - NBA : Paul George met en garde ses adversaires !

Publié le 26 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Avant le 5e match des playoffs de NBA entre les Mavericks et les Clippers, Paul George a tenu à mettre en garde ses adversaires et en a profité pour annoncer la couleur pour la suite.

Paul George s’est ressaisi lors de la 5e rencontre des playoffs de NBA de ses Clippers. Opposés aux Mavericks, les joueurs de Los Angeles se sont imposés 154 à 111, et mènent désormais 3-2 au cumul. Paul George, qui passait complètement à côté de ses playoffs, a tenu à mettre en garde ses adversaires concernant la perméabilité de leur défense. Apparemment à juste titre…

Les défenseurs ne sont pas bons