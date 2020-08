Basket

Basket - NBA : Paul George répond aux critiques !

Publié le 24 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Auteur d’une prestation très mitigé face à Dalles, Paul George n’est pas encore à son meilleur niveau. Face aux premières critiques qui apparaissent à son égard, le joueur des Clippers a tenu à faire son autocritique.

Défaits face à Dallas (143-142) après une prestation XXL de Luka Doncic, les Clippers se retrouvent désormais à égalité avec leur adversaire dans ce premier tour des playoffs. Suite à cette défaite, certains joueurs commencent à être pointés du doigt à l’image de Paul George qui n’arrive pas à être décisif dans ce début de playoffs. L’ancien joueur d’OKC tourne actuellement avec une moyenne de 11 points par match, très loin de ses standings habituels et se retrouve au cœur des critiques de la part de certains fans. Malgré le soutien de son coéquipier Kawhi Léonard, qui a tenu à le défendre,Paul George n’arrive pas à sortir de la tête de l’eau et a tenu à réaliser son autocritique sur ses prestations actuelles…

« J’ai du mal à mettre dedans à l’heure actuelle »