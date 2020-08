Basket

Basket - NBA : LeBron James répond à ses détracteurs sur sa relation avec Anthony Davis !

Publié le 24 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que plusieurs observateurs se demandaient si LeBron James et Anthony Davis allaient bien s’entendre sur les parquets, l’ailier des Lakers a tenu à répondre à ses détracteurs à ce sujet.

LeBron James et Anthony Davis s’entendent à merveille sur les parquets. Alors que plusieurs observateurs semblaient sceptiques concernant leur association sur le terrain, les deux hommes forts des Lakers ont prouvé, à maintes reprises, que leur tandem fonctionnait, et ce tout au long de la saison. Lors du 4e match des playoffs face aux Blazers, LeBron James et Anthony Davis ont réalisé une prestation de qualités, et le King a tenu à répondre à tous les sceptiques qui se manifestaient après l’arrivée d’Anthony Davis.

« Je pense que nous travaillons bien tous les deux »