Basket - NBA : Racisme, Harrell… Luka Doncic réagit à la polémique !

Publié le 24 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’une polémique avait pris forme autour de propos racistes proférés par Montrezl Harrell à l’encontre de Luka Doncic, le slovène a tenu à réagir à cette polémique. Et la hache de guerre serait désormais enterrée…

Luka Doncic sort du silence. Pris dans le torrent d’une polémique pour des propos racistes proférés par Montrezl Harrell à son encontre lors de la troisième rencontre des playoffs de NBA entre les Clippers et les Mavericks, le slovène était resté muet à ce sujet ces derniers jours. Lors de la rencontre d’hier soir, les deux hommes ont apparemment enterré la hache de guerre, et ils ont également tenu à réagir à la polémique…

« Il n’y a aucun problème entre nous »