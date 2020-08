Basket

Basket - NBA : LeBron James est ravi d’affronter Carmelo Anthony !

Publié le 24 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Amis de très longue date, LeBron James et Carmelo Anthony se sont retrouvés, cette fois-ci, en tant qu’adversaires sur les parquets de NBA. Et le King semble ravi d’affronter Melo, et ce malgré leur très forte amitié…

Depuis près de 20 ans, l’amitié qui lie LeBron James et Carmelo Anthony est très forte. Ces derniers se sont retrouvés, après avoir joué plusieurs fois ensemble lors des All-Star Games ou aux Jeux Olympiques, adversaires lors du premier tour des playoffs de NBA. Les Lakers, opposés aux Blazers, se sont imposés 116 à 108, ce dimanche soir, avec un LeBron James étincelant. Et cette rencontre avait un goût particulier pour le King…

« Cet affrontement nous rend très humbles »