Basket - NBA : Cette star de la NBA s'enflamme pour Damian Lillard !

Publié le 23 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Impressionnant cette saison en NBA, Damian Lillard ne cesse de faire parler de lui, notamment en raison de ses grosses performances depuis le restart. Et sa constante progression semble impressionner Isaiah Thomas…

Damian Lillard continue d’impressionner en NBA. Le meneur des Blazers, auteur de grosses performances cette saison, ne cesse de faire parler de lui en raison de ses matchs plus que réussis sur tous les parquets des Etats-Unis. En constante progression depuis quelques années, Lillard a déjà quelques admirateurs, et Isaiah Thomas serait déjà l’un d’entre eux…

« Aujourd’hui, il est exceptionnel »