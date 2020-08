Basket

Paris Basket : «Nous affrontons cette période comme il se doit»

Publié le 18 août 2020 à 18h23 par La rédaction

Toujours en quête d’une accession en ProA, le Paris Basket prépare la prochaine saison avec sérénité. Invité du Big Tour, sur l’étape de Berck-sur-Mer, le club partenaire de Bpifrance se montre toujours très confiant et affiche ses ambitions pour les mois à venir.

Si ce n’est pas le Big Tour qui vient à vous, c’est à vous d’aller sur le Big Tour ! C’est ce qu’a fait le Paris Basket, invité de l’étape de Berck-sur-Mer. La tournée événement de Bpifrance fait étape sur l’ensemble du littoral français et le pensionnaire de ProB a rejoint la Côte d’Opale pour vivre un moment d’exception. « C’est une expérience extraordinaire , confie Edouard Morlot, le président du STB Le Havre, qui a participé à l’étape du 15 août, suivie par plus de 800 000 personnes, sur le village et les plateformes digitales du Big Tour. Tout ce qui nous a manqué pendant le confinement est là : le partage, l’envie d’être ensemble, la curiosité, l’enthousiasme. Patrice Bégay et ses équipes disposent d’une énergie hors du commun et c’est tout un village qui s’imprègne de cette envie d’aller de l’avant. Ça fait tellement de bien ! » Un positivisme contagieux qui se lit sur les milliers de sourire quotidien du Big Tour.

« Nous avons pu profiter de la période Covid pour renforcer nos liens »