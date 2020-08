Basket

Basket - NBA : Donald Trump réagit aussi au boycott !

Publié le 28 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Après le message de soutien de Barack Obama aux Bucks suite au boycott de la rencontre de NBA de mercredi soir en raison des violences policières aux Etats-Unis, c’est désormais au tour de Donald Trump de réagir… Et ce dernier a décidé de tacler la NBA.

Donald Trump n’a pas la langue dans sa poche, c’est bien connu. Dans la tourmente après la mort tragique de George Floyd et les récentes violences policières aux Etats-Unis, le président des USA a tenu à réagir au boycott des rencontres de NBA de mercredi soir de la part des Bucks, soutenus notamment par LeBron James ou encore Barack Obama. Et il en a profité pour tacler la NBA et ses audiences…

« C’est devenu une organisation politique, et ce n’est pas une bonne chose »