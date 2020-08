Basket

Basket - NBA : Ce message poignant de Luka Doncic sur Kobe Bryant

Publié le 26 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que Kobe Bryant a tragiquement perdu la vie il y a maintenant 7 mois, Luka Doncic a tenu à lui rendre hommage en racontant une anecdote poignante sur leur rencontre, qui a eu lieu 2 semaines avant son décès.

Luka Doncic était un grand fan de Kobe Bryant. 2 semaines avant la disparition tragique de Kobe dans un terrible accident d’hélicoptère, le Slovène et la légende de la NBA s’étaient rencontrés sur les parquets lors d’une rencontre entre les Lakers et les Mavericks. Alors que Kobe Bryant a maintenant disparu il y a 7 mois, Luka Doncic a tenu à rendre hommage à son idole, en évoquant l’anecdote de leur rencontre…

« Je n’oublierai jamais ce jour »