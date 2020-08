Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, Allen Iverson... Donovan Mitchell évoque son nouvel exploit !

Publié le 24 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Artisan majeur de la victoire 129-127 des Utah Jazz face à Denver ce lundi, Donovan Mitchell s’est exprimé sur son exploit, auparavant uniquement réalisé par Allen Iverson et Michael Jordan.

Auteur d’une nouvelle performance exceptionnelle lors du quatrième match du premier tour de playoffs contre Denver, Donovan Mitchell a rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant inscrit plus de 50 points lors de plusieurs matchs d’une même série de playoffs. Un cercle qui ne comptait alors que deux membres, les légendes Michael Jordan et Allen Iverson. Interrogé sur le fait d’avoir rejoint de tels joueurs, l’arrière des Jazz est resté humble.

« Je n’ai encore rien accompli »