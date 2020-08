Basket

Basket - NBA : Pour Steve Kerr, Michael Jordan brillerait dans la NBA actuelle

Publié le 12 août 2020 à 15h35 par Th.B.

Star du basket américain avec ses Chicago Bulls dans les années 90, Michael Jordan dominerait également la ligue actuelle avec son équipe de l’époque, tant sur le plan défensif qu’offensif.

La diffusion de The Last Dance a permis aux amoureux de la NBA de relancer un débat qui dure depuis de nombreuses années, qui de Michael Jordan ou de LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps ? Les avis sur la question du GOAT divergent. Néanmoins, un point sur lequel la communauté NBA semble unanime, c’est que His Airness et ses Chicago Bulls du deuxième threepeat domineraient également la NBA de nos jours. Steve Kerr, ayant fait partie de cette équipe, l’a assuré en ne manquant pas de justifications.

« Si vous mettez sur le parquet Harper, Jordan, Pippen, Kukoc et Rodman… C’est une défense de 2020 »