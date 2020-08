Basket

Basket - NBA : LeBron James est passé proche de prendre une incroyable décision !

Publié le 31 août 2020 à 17h35 par A.M.

Invité à commenter le récent boycott mis en place par les joueurs de NBA, LeBron James reconnait qu'il a songé à quitter la bulle d'Orlando pour poursuivre son combat.

Réunis à Orlando afin de terminer la saison NBA en sécurité face à la crise sanitaire, les joueurs sont toutefois toujours très actifs face aux événements qui se déroulent aux Etat-Unis. Afin de manifester en opposition aux violences policières, plusieurs matches ont ainsi été boycottés vendredi et samedi. Très impliqué dans la lutte contre le racisme, LeBron James a bien évidemment suivi ce mouvement, et a même pensé à aller encore plus loin. Après avoir entériné la qualification des Lakers pour le deuxième tour de Playoffs, le King a reconnu qu'il avait réfléchi à l'idée de quitter la bulle.

LeBron James a failli quitter la bulle