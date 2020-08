Basket

Basket - NBA : LeBron James dresse un constat amer !

Publié le 30 août 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 30 août 2020 à 15h38

A l’issue de son match contre Portland, LeBron James est apparu devant la presse. Le moins que l’on puisse dire c’est que le King est assez exaspéré par cette année 2020.

Cette nuit, les Lakers de Los Angeles se sont imposés 131 à 122 face aux Trail Blazers de Portland. Ce match devait avoir lieu plus tôt dans la semaine, mais le boycott organisé par les joueurs pour protester face aux violences policières qui frappent les Etats-Unis, a obligé la NBA a décalé le match.

« 2020 est l’année la plus merdique »