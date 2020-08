Basket

Basket - NBA : L’énorme demande de LeBron James pour reprendre les playoffs !

Publié le 27 août 2020 à 9h35 par T.M.

Coup de tonnerre en NBA ! Ce mercredi, les Bucks ont décidé de boycotter leur rencontre contre Orlando et toutes les rencontres de la soirées ont finalement été reportées. Alors que la fin des playoffs est remise en question, LeBron James aurait pris position.

Aux Etats-Unis, la reprise de la saison de NBA avait bien plus qu’une valeur sportive. En effet, dans la « bulle » d’Orlando, les joueurs n’ont cessé de prendre position avec des messages et des actions contre les violences policières de l’autre côté de l’Atlantique. Mais cela ne semble pas suffire et suite à ce qui s’est passé à Kenosha, où Jacob Blake a reçu 7 balles dans le dos d’un policier, les Bucks ont décidé de dire stop. En effet, alors que la bande à Giannis Antetokounmpo devait jouer ce mercredi contre Orlando, la franchise de Milwaukee a boycotté sa rencontre et la NBA a finalement décidé, dans la foulée, de reporter les autres rencontres de la soirée. Et après ?

LeBron James prend position