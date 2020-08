Basket

Basket - NBA : Ce bel hommage de LeBron James à Kobe Bryant

Publié le 25 août 2020 à 9h35 par Th.B.

À l’occasion de ce qui aurait été son 42ème anniversaire, LeBron James a eu une pensée sur et en dehors du parquet pour Kobe Bryant.

Dans la nuit de lundi à mardi, les Los Angeles Lakers, franchise dans laquelle Kobe Bryant a évolué pendant 20 saisons, ont rendu hommage au Black Mamba tragiquement décédé lors d’un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier. Le 23 août, la légende des Angelinos aurait fêté son 42ème anniversaire. En marge du match 5 de sa série de Play-Offs face aux Portland Trail Blazers, LeBron James a rendu hommage à Kobe Bryant en arborant son numéro 8 en se rendant au vestiaire avant la rencontre. À un moment du match, les Lakers ont mené 24 à 8 (ndlr les numéros de Bryant aux Lakers). Et pour King James , cela voulait dire que The Black Mamba était parmi eux cette nuit.

« OK, il est dans la salle »