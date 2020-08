Basket

Basket - NBA : L'émotion de Chris Paul après le boycott des matchs

Publié le 29 août 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 12h40

Cette semaine a été marquée par le boycott de plusieurs matchs de NBA suite à l'affaire Jacob Blake. Alors que la saison s’apprête à reprendre, Chris Paul tient à remercier l’ensemble des joueurs pour leur action.

Mercredi soir, les Bucks de Milwaukee ont initié un boycott de la NBA en refusant de jouer leur Game 5 face à Dallas afin de protester contre les violences policières qui sévissent actuellement aux Etats-Unis, avec notamment l’affaire Jacob Blake. Ce boycott a été soutenu par l’ensemble des joueurs NBA et d’autres matchs ont dû être reportés. Après plusieurs discussions, un accord a été trouvé afin que la NBA puisse reprendre ce samedi soir.

« Je n’avais encore rien vu de tel »